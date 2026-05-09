「オリックス０−３日本ハム」（９日、京セラドーム大阪）日本ハムが完封勝ち。昨季からの京セラドームでの連敗を７で止めた。先発の加藤貴が８回３安打無失点、無四球の快投で４勝目。打たせてとる持ち味を発揮し、二塁を踏ませなかった。「ほんとに（田宮）裕涼がいい配球をしてくれた。野手に助けられながら、カストロにはいっぱい打球がいったと思うのでほんとに感謝です」と、チームメートに感謝した。被打率が高かっ