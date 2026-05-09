フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんとの驚きのエピソードを明かす場面があった。細木さんの著書の帯コメントを書いた縁から、懇意にしてもらったという古舘。当時、自身がMCを務めていた日本テレビ「おしゃれカンケイ」への出演も快諾してくれたという。「最後に“私の豪華な時計をお見せします”みたいなコーナーがあったん