Ｊ１水戸のＤＦ佐々木輝大（２２）が、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１６節（９日）のホーム・浦和戦で退場となり、これで樹森大介監督を含めて今大会６人目となった。プロ初先発の大卒ルーキー・佐々木が退場となったのは、０―１の後半４分。浦和のＭＦマテウスサビオの脚に対して背後から?足裏タックル?を見舞ってしまった。主審はすぐさまイエローカードを提示したが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）の介入を