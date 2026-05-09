卓球の世界選手権団体戦で、女子日本代表が6大会連続のメダル獲得を決めた。「ピース」で一致団結、金メダルへ突き進む。準々決勝に臨んだ日本はチームで決めたというおそろいのポーズで登場した。早田ひな選手(25)は「（案で）かめはめ波とかあったんですよね。日本といえばアニメじゃないですか、というのがあったんですけど（張本）美和ちゃんがギャルピースどうですかと言ってくれたので、それでいこうとなりました。」と張本