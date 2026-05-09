お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼が９日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。仮装通貨で?大失敗?した過去を明かした。スタジオ観覧客から「人生で後悔していることはあるか？」と聞かれた矢作は「後悔じゃないですけどね、『失敗したな』っていうのはね、今でこそ仮想通貨って誰でも知ってるじゃないですか。１０年ぐらい前にね、買ったことがあるんですよ。ほんで、なんか２０００万とか３０００万になっちゃ