お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが、９日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。更年期への?対処法?を語った。動画では、視聴者から「更年期が辛すぎて悩んでいる」というお悩み相談が寄せられた。川村自身は「ありがたいことにまだ」とした上で、おススメの対処法を語った。更年期の症状は「聞くところによると、ハーって熱くなったりとか、よくわかんないでイライラしちゃったりとか」。これに対し「自分が癒され