阪神は９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に１―３で逆転負け。本拠地で２連敗を喫し、２カード連続の負け越しとなった。８回に悪夢が待っていた。７回までわずか６８球、散発５安打と抜群の投球を続けていた大竹耕太郎投手（３０）がＤｅＮＡ打線につかまった。高めに浮く球が目立ち、連打と四球で一死満塁の大ピンチ。ここで流れを止めきれず、１番・蝦名と２番・度会の連続適時打を浴びて一挙３点を失った。藤川球児監督（４５