卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で４強入りを決めた男子中国代表が、１２連覇に向けて自信を深めている。リーグ戦では２敗を喫したが、８日の準々決勝では韓国に３―０で快勝。第１試合でエース・王楚欽がフルゲームの死闘を制すると、第２試合は林詩棟、第３試合は梁靖崑がストレート勝ちを収めた。着実に調子を上げる王国の戦士について、中国メディア「捜狐」は「この結果自体は予想外ではなかったが、驚きだったの