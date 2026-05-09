ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」は１０日に開幕する。１３８期の今泉博人（１７＝佐賀）が今節、地元でデビューを迎える。初陣に向けて「まずは無事故で走り抜きたい。できればＳを決めて、まくりたいです」と意気込みを語った。今泉は８Ｒの６号艇で、プロへの第一歩を踏み出す。