ボートレース芦屋の「日本トーター杯」は１０日、最終日を迎える。山崎鉄平（３１＝佐賀）は、今節がＦ休み明け。４０日ぶりの復帰戦となった初日６Ｒで、６コースから２着と上々の滑り出しを見せた。「３日目レース後にギアケースを洗浄して、出足はさらに上向いた。個人的にはバイオ燃料と相性がいい気がする」と、周囲が苦戦する新燃料でも正解を出している。最終日２走はセンター枠から果敢に攻めて、上位着で復帰節を締