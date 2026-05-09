ＤｅＮＡは９日の阪神戦（甲子園）に３―１で逆転勝利を収め、貯金生活にカムバック。２位・阪神に２・５差の３位に浮上した。虎の難敵左腕・大竹の攻略に苦しんだ打線は、０―１の１点ビハインドで迎えた８回に奮起。集中打で一挙３点を奪い、取り逆転に成功した。牧、筒香らの主力打者を負傷などで欠きながら、５月は４勝２敗１分け。粘り強さが際立つ戦いぶりで上位戦線に食らいついている。好調の要因のひとつとして挙げ