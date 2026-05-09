5月9日、京都競馬場で行われた9R・久御山特別（4歳上2勝クラス・芝1600m）は、幸英明騎乗の2番人気、ウォータークラーク（牡4・栗東・石橋守）が勝利した。3/4馬身差の2着にダガーリング（牡4・栗東・柴田卓）、3着にクスクス（牝5・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:32.2（良）。1番人気で岩田望来騎乗、ダイヤモンドハンズ（牡6・栗東・池江泰寿）は、6着敗退。【京都8R】伏兵ローマンレイクが波乱演出…3連単163万