5月9日、京都競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（牝・ダ1400m）は、角田大和騎乗の12番人気、ローマンレイク（牝5・栗東・松永幹夫）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のララバッカナール（牝5・栗東・佐藤悠太）、3着にグディンナ（牝5・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは1:23.8（良）。2番人気で池添謙一騎乗、ヒミノエトワール（牝4・栗東・宮地貴稔）は、7着敗退。【京都7R】M.デムーロ騎手が日本帰国後初勝利…テ