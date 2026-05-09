歌手兼俳優イ・ジフンの妻アヤネさんが、育児の悩みを吐露したところ、ネット上で激しい論争が引き起こした。最近、アヤネさんは自身のSNSに「少し衝撃的だったこと」という言葉とともに1枚の写真を投稿した。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、日本でのラブラブ挙式公開された写真には、娘ルヒちゃんの保育園のバッグから発見された飴の包み紙が写っており、目を引いた。アヤネさんは、ルヒちゃんはまだ食塩を口にしていないとして