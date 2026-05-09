【モデルプレス＝2026/05/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）が5月8日、自身のInstagramを更新。母親と旅行中のショットを公開した。【写真】22歳アイドル「オフの姿も可愛すぎる」変装なしで母親と金沢旅行◆アヤカ、母親と金沢旅行へアヤカは「お母さんと金沢旅行した日」と記し、旅行中の写真を複数枚投稿。歴史を感じさせる建物の並ぶ路地で白シャツにネイビーのカーディガン、デニムパンツのコー