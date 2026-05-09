初の全国ツアーのチケットは全公演即日完売など、常に注目を集めているIS:SUEがRayにカムバック♡ 今回は、すべてを完璧に操るIS:SUEのオールラウンダー・RINOさんの「魅力」について深掘りしました。美の秘訣から今後の目標まで、ファン必見の情報が盛りだくさんです！IS:SUEをもっと知りたくてそれぞれの個性とキャラがきちんと立っているのは、IS:SUEの魅力のひとつ。美の秘訣から今後の目標まで……知れば知るほど沼って