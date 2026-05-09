巨人で活躍した斎藤雅樹さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。１８年間在籍した巨人への思いを明かす一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。巨人一筋１８年の生え抜きレジェンドエース・斎藤さんはＭＣの浜田雅功に「斎藤さん、ずっと生え抜