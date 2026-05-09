歌手のＬｉＳＡが９日、主題歌「ＹＥＳ」を担当したアニメ映画「魔法科高校の劣等生四葉継承編」（ジミー・ストーン監督）の公開記念舞台あいさつに声優の中村悠一、早見沙織、斎藤千和と登壇した。舞台は魔法が現実の技術として確立され、魔法師の育成が国策となった時代。魔法師として欠陥を抱えた劣等生の兄・達也、魔法師としての才能を持ち、容姿端麗な妹・深雪の物語だ。この日の朝に本作を観賞したＬｉＳＡは「大ボリ