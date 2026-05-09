諏訪郡下諏訪町にある実業団の女子ソフトボールチームが9日、高校生との合同練習会を開き、交流を深めました。合同練習会を開いたのは、下諏訪町の大和電機工業の女子ソフトボール部「大和電機ブルーレイカーズ」です。地域貢献と若手選手の育成を目的に企画され、飯田女子高校ソフトボール部の部員9人が参加しました。ブルーレイカーズと神奈川県の実業団チームとの練習試