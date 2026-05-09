◇セ・リーグヤクルト4―0広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルトは連日、先発投手が投打で活躍した。先発の松本健吾は8回1安打無失点の好投。6回まで2四球のみの無安打投球で、無傷の4勝目を手にし「全体的に、狙ったところに投げられた」と納得の表情だった。打っては2回2死二、三塁で左前に先制の2点適時打。プロ初打点に「真っすぐがたまたま当たった。本当にまぐれ」とうれしそうだった。前日の試合でも先発・高梨