◇明治安田J1百年構想リーグ第16節水戸1―4浦和（2026年5月9日ケーズデンキスタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で2試合を行い、東地区の浦和はアウェーで水戸に1―1で快勝し、暫定4位に浮上した。成績不振によるマチェイ・スコルジャ前監督（54）の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督（43）は就任後4連勝。指揮を託されてからさえ渡る采配がこの日も的中した。今季初先発に抜てきしたMF早川が3得点に絡む