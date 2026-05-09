陸上男子１００メートル東京五輪代表の小池祐貴（３０）が９日、自身のインスタグラムでヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚したことを発表した。ウェディングフォトとともに「小池祐貴はこの度ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました。人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか２ヶ月で結婚を決めました。不思議と色々な事がとんとん拍子に進み、思い返しても驚きと嬉しさでいっぱい