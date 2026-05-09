【ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ政権は８日、世界各国・地域を対象に２月に発動した一律１０％の「代替関税」について、米国際貿易裁判所による違法との判決を不服として、米連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。判決翌日に控訴し、政権の看板政策を継続する強い姿勢を示した。米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は８日、米ＦＯＸビジネスのインタビューで、国際貿易裁の判決は法解釈に誤りがあると批判し、「控訴審で