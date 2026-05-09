日本カーリング協会が９日、都内で理事会を行い、強化戦略室の発足を発表した。小笠原歩さんを室長に、佐藤広氏、松沢大介氏、村松雄太氏、立松正氏、武藤大観氏、佐藤みつき氏の７人で構成され、任期は２年。理事会直轄の組織とすることで、現場の強化に関する課題解決や、大会エントリーなどを迅速に対応できるようになる。従来の強化委員会は解散する。２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では、女子代表のフォルティウス