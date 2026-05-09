スーパーのパートとして働くAさん（40代女性）は、職場のママ友が勤務時間をしきりと調整していることが気になっていました。理由を聞いてみたところ、第3号被保険者の条件である年収130万円未満をキープするためだと分かりました。さらに、第3号被保険者であれば自分の社会保険料を払わなくても将来的に年金が受け取れることを教えてもらい、Aさんはショックを受けます。【写真】年間91万円！私の年金って、これだけ？50代シング