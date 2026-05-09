子どもの運動能力の低下が進んでいると言われる中、幼少期からスポーツの楽しさや魅力に触れてもらおうという体験型のイベント " あそビバ！" が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】親子でからだを動かしスポーツの楽しさを体感するイベント「あそビバ！」が岡山市で開催。 体験型のイベント " あそビバ！ " は、親子でからだを動かして幼少期から基礎的な運動能力を身につけてもらおうと企画されたもので、