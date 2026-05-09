元劇団四季のメンバーやオーディションで選ばれた市民が参加して、今月（５月）１７日に行われる " ミュージカルコンサート 魔法と夢の街 II " のリハーサルが、岡山市北区で行われました。 【写真を見る】元劇団四季のメンバーや市民が参加して行われるミュージカルコンサートの本番を前に、岡山市でリハーサルが行われた リハーサルには、劇団四季出身のメ