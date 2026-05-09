私（ソウマサヨ、60代）は近所に住む娘（アカネ、30代前半）夫婦をサポートするため、孫（コウタ、年長）の保育園や習い事の送迎を担っています。私が孫の世話に疲れを感じる一方、娘は孫の小学校入学後も当然のように私に預けるつもりだとわかりました。思わず私が「少し頼りすぎでは」と反論すると、娘は申し訳なさそうにしながら娘の夫（タクヤ、30代後半）が子育てや家事に協力しない現状を話します。私は娘に反論したことを後