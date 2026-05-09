赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第1話サイズアウト【編集部コメント】赤ちゃんの成長って、本当にあっという間ですよね。洋服でもオムツでも、気がついたらすぐにサイズアウト。結局使わないまま