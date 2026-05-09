＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞「必死すぎてよく分からない」。強風のなか6時間にも及ぶラウンドを終えた福山恵梨は、疲れ切った表情を浮かべる。一日を振り返ろうとしても、すぐには答えが出てこないというのが本音。1番で奪ったバーディは「はるか昔過ぎて覚えてない」と笑う。バーディ4つでボギーが7つ。「75」というスコアも、平均スト