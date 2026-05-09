◇パ・リーグ西武6―2楽天（2026年5月9日ベルーナD）移籍2年目の「覚醒」だ。西武・平沢大河が、その好調なバットで試合の空気を一変させた。1―2の6回無死一、三塁で右翼に逆転の2号3ラン。チームを3連勝に導き、貯金は「2」に。6番打者として3試合連続で打点を挙げ「試合の流れとしても、凄く大きな一本になった。うれしい」と喜んだ。試合展開を読み「甘い球は必ず仕留める。一、三塁なので外野フライでオーケー」