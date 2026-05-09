各地で田植えのシーズンを迎えています。新潟市北区では田んぼに水を張らずにコメ作りをする実証実験が2年目を迎え、5月8日、種もみがまかれました。猛暑や水不足などに左右されないコメ作りに期待が寄せられています。 新潟市北区にあるこちらの田んぼ。去年の稲刈りが行われたままとなっています。 8日は、こうした田んぼ1ヘクタールに暑さに強い品種『にじのきらめき』の種もみがまかれました。 【ベジ・アビオ