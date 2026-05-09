◇セ・リーグ阪神1―3DeNA（2026年5月9日甲子園）土曜日の甲子園がタメ息に包まれた。7回まで68球で無失点と快調な投球を見せていた大竹が、8回に逆転を許した。阪神はこのカード4連敗で、対戦成績も2勝5敗。リーグ内で唯一負け越している。藤川球児監督は「必ずこういう時期はある」と我慢、辛抱のときだと強調したが、直近4試合で実に36失点。カード別防御率も7試合44失点で5・90と悪化した。巨人戦の3・39、ヤクル