フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、ずっと気にかけてくれているという古巣のTBSの先輩アナウンサーを明かした。この日のゲスト、お笑い芸人の永野が「安住さんとは…？」と、田中と同局の安住紳一郎アナウンサーの関係について聞くと「先輩後輩です。でした」と田中。「局でお会いしたりとかはあります？」という質問に「最近ですか