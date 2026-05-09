高知市で開かれた集会「ビキニデーin高知」で披露された朗読劇＝9日午後1954年に米国が太平洋ビキニ環礁で実施した水爆実験を語り継ぐ集会「ビキニデーin高知」が9日、高知市で開かれた。水爆実験では高知のマグロ漁船も被ばくしたとされ、船員への支援の輪を広げ、核なき世界の実現を願うのが目的。参加者は「核のない世界に向けて一人一人が何をすべきか考えて」と行動するよう訴えた。今年は6回目で、記念講演だけでなく文