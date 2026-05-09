●多額の借金を抱え、新たな試みに炎上も 俳優の志田未来が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーションに臨んだ。担当したのは、10日・17日の2週にわたって放送される「はぐれ者とはぐれ猫2」。革ジャン姿で傷ついた猫を救う“活動家”阪田泰志さん(41)とその仲間たちを追った作品だ。強面でぶっきらぼうな阪田さん。しかし、作品を見進めた志田は「猫だけでなく