「タレントさんかしら? モデルさんかな? みたいな……」俳優の田中みな実が、“イケメン”男性マネージャーについて語った――。田中みな実○永野も絶賛のビジュアル! 田中みな実のマネジャー「頭ひとつスラッと背が高くて」2日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)では、マネージャーの話題に。ゲスト出演した永野と、たまたまエレベーターホールで会ったと明かしつつ、田中は「(男