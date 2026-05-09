【その他の画像・動画等を元記事で観る】楠木ともりが、自身初となるビルボードライブ公演を行うことが決定した。声優としては『チェンソーマン』マキマ役、『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』レン役などで知られ、2019年に『第十三回声優アワード』新人女優賞を受賞。そして、2020年にはアニメ『魔王学院の不適合者』EDテーマ「ハミダシモノ」にてソロアーティストとしてメジャーデビューを果た