【モデルプレス＝2026/05/09】Travis Japanの宮近海斗が2026年5月9日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で開催された「映画『Michael／マイケル』公開記念みんなで踊ろう！マイケルダンス！ライブ＆トークイベント」に、ダンサーのケント・モリ、振付師のRich、Toneとともに出席。来場者らとともにダンスを披露し、イベントを盛り上げた。【写真】STARTOグループメンバー、歌舞伎町降臨◆宮近海斗、歌舞伎町に降臨同年4月24日よ