【モデルプレス＝2026/05/09】元HKT48の森保まどかが5月8日、自身のInstagramを更新。ピクニックのために作ったという弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元HKT48美女「クオリティが高くて美味しそう」おにぎり、卵焼き、ウインナー、唐揚げなど豪華ピクニック弁当◆森保まどか、手作りのピクニック弁当を公開森保は「気候がいいのでお友達とピクニック」とつづり、ピクニックバスケットや、白いシートの上に並べられた弁当