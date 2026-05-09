【モデルプレス＝2026/05/09】女優の木村文乃が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために作った手料理を公開した。【写真】38歳ママ女優「あるあるすぎて共感」大人の食事に合わせて作った子どもご飯◆木村文乃、子供のための手料理公開木村は、「チビうさごはん」と題し、シラスの乗った白米、蓮根のはさみ焼き、キャベツときゅう塩昆布和え、トマト、納豆、きのこのみそ汁、ぶどうが並んだ食卓の写真を投稿。