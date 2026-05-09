9日午後4時半頃、曽於市財部町北俣の県道2号で、普通乗用車同士が正面衝突しました。 曽於警察署によりますと、この事故で、双方の車に乗っていた子ども2人を含む6人が病院に搬送されました。命に別状はないということです。 県道2号は事故の処理のため、現場周辺の上下線が通行止めとなっています。 ・ ・ ・