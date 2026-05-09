【モデルプレス＝2026/05/09】元NMB48の白間美瑠が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉でシンガーソングライターのMiyuuとの2ショットを披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳元NMB「双子みたい」美人姉顔出し2ショット◆白間美瑠、姉・Miyuuのバースデーに2ショット公開白間は「お姉ちゃんお誕生日おめでとう〜」とつづり、Miyuuとのとの2ショットを投稿。2人とも帽子とカジュアルな服装という出で立ちで、顔を寄せ