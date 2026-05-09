モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ黒いミニスカコーデを披露した。念願のバッグとともにパシャリ平子さんは、「ずっと欲しかった」といい、シャネルの黒いバッグを肩にかけ、黒いジャケットと黒いミニスカートを合わせたコーデの笑顔ショットやさまざまなポーズをとる様子を投稿した。「ツヤ感のあるレザーとシルバーの金具がお気に入り」「ヘビロテしていま〜す