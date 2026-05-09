◆独立リーグ交流戦ＢＣ神奈川４―５巨人３軍（９日・平塚）巨人３軍が５点を奪い、接戦を制した。初回は２死から笹原、ティマ、竹下の３連打で１点を先制。４回は先頭・ティマが安打で出塁すると、その後川原田が左翼への適時二塁打をマークした。一時逆転を許したが、亀田の適時打などで再逆転に成功した。「４番」に座ったティマは３安打でチームの勝利に貢献。「少しずつ打撃の調子が上がってきているように感じます。