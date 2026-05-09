◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）ＤｅＮＡが１点ビハインドの８回に集中打で逆転に成功。連勝で４月２４日以来の貯金１とし、巨人に代わって３位に浮上した。７回まで阪神の先発・大竹の緩急にかわされ、二塁も踏めなかった打線は、８回に下位打線が築いた１死満塁から、１番・蝦名達夫外野手の同点打と２番・度会隆輝外野手の勝ち越し２点打で計３点を奪い、試合をひっくり返した。試合後、相川亮