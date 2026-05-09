◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）５３位から出たツアー２２勝の鈴木愛（セールスフォース）は３バーディー、５ボギー、この日最少の７４をマークし、通算８オーバーの１１位に急浮上した。午前から強風が吹き荒れ、多くの選手が苦しんだこの日。３２歳を迎えた実力者は「ティーショットが安定していて、フ