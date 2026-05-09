塾弁作りという現実的なハードルを越えたと思ったら、今度は家計という大きな壁が立ちはだかります。3年間で200万円近い出費…これが本当に現実なのかと、妻は家計簿と向き合う羽目に。夫が決めた中学受験、この先どうなるのでしょうか…。>>【まんが】中学受験のお金・芝浦家の場合(ウーマンエキサイト編集部)