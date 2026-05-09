◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽東大２―１法大（９日・神宮）東大が逆転で法大を下して先勝した。先発の松本慎之介投手（３年＝国学院久我山）が７安打で完投。今春リーグ戦初勝利で、通算３勝目。２０１７年秋以来の勝ち点を目指して、１０日の第２戦に臨む。今春リーグ戦では白星に恵まれていなかった松本を、偉大な先輩の教えが支えていた。昨年、東大ＯＢで、日本ハムなどでプレーした宮台康平氏から説かれ