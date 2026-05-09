◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人の田中将大投手（３７）は５回５安打４失点で今季初黒星を喫した。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は２回に３四球などから先制点を許したベテラン右腕について「慎重になりすぎた」とし「ベテランにも大胆さは必要」とストライク先行の投球を求めた。田中将は大事に行き過ぎたなという感じの投球だったね。低め低めには、行っているんだけど、低めは追い